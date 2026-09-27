علاء لطفي: مشروع حدائق العاصمة يتميز بموقع جغرافي مميز بالقرب من عدد من المحاور والطرق الرئيسية المهمة

قال المهندس علاء لطفي، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إن المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وكان قد صدر لها القرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020، موضحا أن المشروع يتميز بموقع جغرافي مميز بالقرب من عدد من المحاور والطرق الرئيسية المهمة.

وأضاف خلال “إكسترا نيوز”، أن مدينة حدائق العاصمة يحدها من الجنوب طريق القاهرة–السويس، ومن الشمال خط سكة حديد القاهرة–السويس، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي، ومن الشرق وصلة أم قمر.

وأشتر إلى أن مشروع «سكن لكل المصريين» بمحور متوسطي الدخل يشهد تنفيذ 307 عمارات بإجمالي 7368 وحدة سكنية.

وتابع: العمارة الواحدة تتكون من 24 وحدة سكنية، موزعة على 6 أدوار، تشمل الدور الأرضي و5 أدوار متكررة، بواقع 4 وحدات في كل دور.

وأشار إلى أن مساحات وحدات محور متوسطي الدخل تتراوح بين 100 و120 مترًا مربعًا وفقًا للنماذج المختلفة، وتتكون الوحدة من ثلاث غرف وريسبشن ومطبخ وحمام، كما تضم العمارات مصاعد لخدمة السكان، مؤكدًا أن الوحدات كاملة التشطيب.

وفيما يتعلق بمحور محدودي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، أوضح نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أن إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها ضمن هذا المحور يصل إلى نحو 112 ألفًا و818 وحدة سكنية.

وأضاف، أن العمارات تتكون من ستة أدوار، وتضم كل وحدة ثلاث غرف وصالة ومطبخًا وحمامًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 97 ألفًا و500 وحدة سكنية، ويجري حاليًا تسليمها للمواطنين، بينما تستمر الأعمال في باقي الوحدات تمهيدًا لتسليمها في المواعيد المقررة.

وكشف لطفي أن عدد الأسر المقيمة فعليًا في مدينة حدائق العاصمة يبلغ حاليًا حوالى 6 آلاف أسرة، بإجمالي يقارب 24 ألف نسمة، مؤكدًا أن السكان المتواجدين بالمدينة تتوافر لهم الخدمات اللازمة لممارسة حياتهم بصورة متكاملة.

وأوضح، أن تنفيذ الخدمات يجري بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد تنفيذ 10 مدارس، تم الانتهاء من أربع مدارس منها وتسليمها إلى وزارة التربية والتعليم، وهي تعمل بالفعل وتقدم خدماتها للسكان، بينما يجري تنفيذ ست مدارس أخرى.

وأضاف، أن المدينة تضم 16 حضانة، تم الانتهاء من تنفيذ خمس حضانات وتسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ويجري تشغيل ثلاث منها حاليًا، بينما تستكمل إجراءات تشغيل الحضانتين الأخريين.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، قال إن المدينة تضم 3 وحدات صحية، تم الانتهاء من اثنتين منها وتقدمان الخدمة للمواطنين، بينما توجد وحدة صحية ثالثة قيد التنفيذ.

وأشار إلى وجود 8 مراكز طبية بالمدينة، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم أحدها إلى وزارة الصحة وتشغيله بالفعل، بينما يجري العمل على تشغيل باقي المراكز الطبية.

وأوضح، أن الخدمات الدينية متوافرة أيضًا، حيث تم تنفيذ 3 مساجد بالفعل، إلى جانب مساجد أخرى جارٍ تنفيذها، فضلًا عن وجود كنيسة تم تسليمها، مع استكمال إجراءات استخراج التراخيص اللازمة للبناء.

وفيما يتعلق بالخدمات التجارية، أكد لطفي أن المدينة تضم عددًا كبيرًا من الأسواق التجارية، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 8 أسواق وطرح المحال التجارية بها، بإجمالي 64 محلًا، يعمل منها حاليًا أكثر من 50 محلًا، وتقدم مختلف الخدمات والأنشطة للمواطنين.

وتطرق نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى المساحات الخضراء، موضحًا أن المدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع تضع المساحات الخضراء والتشجير ضمن عناصر التخطيط الأساسية.

وأشار إلى أن نسبة المسطحات الخضراء والتشجير داخل المدينة تتراوح بين 30% و35%، إلى جانب الاعتماد على أنظمة ري تسهم في تحقيق الاستدامة، ومنها أنظمة الرشاشات والخراطيم بالتنقيط.

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، أوضح لطفي أنه تم إسناد 5 عمليات نظافة إلى شركات متخصصة تتولى أعمال النظافة اليومية داخل المدينة، بما يشمل إخلاء صناديق القمامة مرة أو مرتين يوميًا وفقًا لحالة الصناديق، إلى جانب كنس الشوارع والحفاظ على النظافة الدورية للشوارع والمسطحات الخضراء.

وأكد أن المدينة تتمتع كذلك بشبكة مواصلات تربطها بالمناطق والمدن المحيطة، مشيرًا إلى وجود محطة القطار الكهربائي الخفيف LRT الخاصة بمدينة حدائق العاصمة، والتي تربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تربطها بمحطة عدلي منصور في القاهرة، مرورًا بمحطات العبور والشروق والمستقبل وبدر.

وأضاف، أنه بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري تم توفير شركة متخصصة لربط جميع الأحياء السكنية بمحطة الـLRT والموقف الخاص بالمدينة، فضلًا عن التنسيق مع جهاز مدينة بدر لتوفير وسائل نقل تربط بين المدينتين لخدمة السكان.

وأكد المهندس علاء لطفي أن توفير الوحدات السكنية بالتوازي مع الخدمات التعليمية والصحية والدينية والتجارية والمساحات الخضراء وشبكات النقل، يأتي في إطار العمل على إنشاء مجتمع عمراني متكامل داخل مدينة حدائق العاصمة.