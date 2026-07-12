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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التشاور المصري الإماراتي يعزز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الإقليمية

حازم الجندي
حازم الجندي
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قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، ويؤكد حرص القيادتين على استمرار التنسيق السياسي بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مسارات التنمية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.

العلاقات المصرية الإماراتية 

ولفت الجندي، في بيان له، إن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي القائم على الثقة والاحترام المتبادل ووحدة الرؤية تجاه القضايا المصيرية، موضحًا أن ما يجمع البلدين يتجاوز حدود المصالح الثنائية إلى شراكة استراتيجية تستهدف دعم استقرار المنطقة، وترسيخ أسس التنمية، ومواجهة مختلف التحديات التي تهدد أمن الدول العربية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التشاور والتنسيق بين الدول العربية الفاعلة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة، مؤكدًا أن مصر والإمارات تمتلكان رؤية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية النزاعات.

مصر والإمارات 

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القمة تعكس أيضًا المكانة التي أصبحت تحتلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها المحوري في تقريب وجهات النظر ودعم جهود التهدئة، لافتًا إلى أن استمرار اللقاءات بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبعث برسالة واضحة مفادها أن العمل العربي المشترك لا يزال قادرًا على التعامل مع التحديات الراهنة .

البرلمان السيسي الامارات مصر

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