موكوينا لم يوقع على عقود تدريب بيراميدز.. والجهاز المعاون يعطل اتفاق علي ماهر

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن علي ماهر كان قريبا من تولي تدريب بيراميدز بشكل كبير وتم الاتفاق على الراتب وكافة تفاصيل التعاقد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن علي ماهر تمسك باستقطاب الجهاز الفني له ولكن إدارة بيراميدز رفضت وهناك فردين في الجهاز الفني سيستمرون مع المدرب الجديد.

وأكمل، أن الجهاز الفني يعطل حتى الآن تولي علي ماهر تدريب الفريق، وبالتالي النادي في مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي ويعقد جلسات زووم مع أكثر من مدرب.

وأردف، أنi حتى الآن لم يوقع موكوينا أو أي مدرب على تولي تدريب بيراميدز، ولكن الجنوب إفريقي الأقرب حال فشل التعاقد مع علي ماهر.

واختتم: "هناك مفاوضات مع المدرب الجنوب إفريقي خلال الأيام الماضية ولكن حتى الآن لم يوقع على عقد تدريب الفريق ولكن هناك اتفاق على البنود الشخصية والمدرب مرحب بتدريب السماوي".