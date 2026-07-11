أمير هشام: بيراميدز تفاوض مع موكوينا.. ويورشيتش قريب من نادٍ إماراتي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي بيراميدز أغلق ملف التعاقد مع علي ماهر، الاتجاه حاليا هو التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، قام بعمل جلسة زووم مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف: محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز متواجد في ألمانيا رفقة مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على المرحلة الأخيرة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن كرونسلاف يورشيتش، أصبح قريب من قيادة أحد الفرق الإماراتية، وطلب اصطحاب أحد أفراد الجهاز الطبي بنادي بيراميدز للعمل معه، لكن النادي السماوي تمسك بجميع العاملين في الجهاز الفني وأبرم عقود جديدة لهم.

وأكمل: بيراميدز قرر بشكل رمي زيادة 30% في رواتب الجهاز الإداري، وكذلك المساعدين المصريين بعد التوقيع على العقود الجديدة للموسم القادم.