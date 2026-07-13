ياسر ريان: منتخب مصر الأفضل عربيا في كأس العالم

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم بطولة كبيرة في كأس العالم ونجح في خطف أنظار الجميع رغم الخروج من المنافسات أمام الأرجنتين.

وقال ريان خلال ظهوره ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور:"منتخب مصر كسب احترام العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين، والخروج جاء بفعل فاعل بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون طوال البطولة".

وأضاف:"المنتخب المصري ظهر بصورة مشرفة للغاية وقدم مستويات قوية أمام كبار المنتخبات، وأثبت أنه قادر على المنافسة في أكبر المحافل العالمية".

وتابع نجم الأهلي السابق:"من وجهة نظري منتخب مصر هو الأفضل عربياً في كأس العالم الحالية، بعدما قدم أداءً استثنائياً ووصل إلى مرحلة متقدمة من البطولة، بينما يأتي المنتخب المغربي في المركز الثاني بين المنتخبات العربية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما حققه المنتخب المصري في المونديال يمثل خطوة مهمة لكرة القدم المصرية، مشيراً إلى أن الأداء والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون ستظل محل إشادة من الجماهير والمتابعيـن حول العالم.