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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد منظومة الحماية المدنية بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة | صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
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تفقّد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، للوقوف على مستجدات إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من تحديث شبكات الإطفاء والإنذار بما يتناسب مع طبيعة خطورة التشغيل بكل مصنع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن الصناعي، وذلك في إطار متابعة جاهزية المنشآت الصناعية واستكمالاً لخطة الدولة لتأمين الاستثمار والعمالة،

وشدّد المحافظ خلال جولته على أن منطقة جمصة الصناعية تُعدّ من المناطق الأكثر كثافة عمالية على مستوى المحافظة، مما يستوجب تكثيف جهود التوعية والرقابة، والحفاظ على سلامة العمال وأصحاب المصانع على حد سواء، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وخلال تفقده مصنع "فانتازيا للمراتب"، أشرف المحافظ على تنفيذ محاكاة ميدانية لعملية إطفاء حريق افتراضي داخل المصنع، لمتابعة سرعة الاستجابة وكفاءة فرق الطوارئ، كما اطمأن على توافر اشتراطات السلامة، وصلاحية معدات الإطفاء، ومدى التزام العمال بإجراءات الإخلاء والوقاية في حالات الطوارئ.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: المحاسب عصام حجاج استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة، والأستاذ أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار حملات التفتيش الدورية، لرفع كفاءة شبكات الحماية بجميع المصانع وخاصة عالية الخطورة كمصانع الاسفنج والدهانات والمواد سريعة الاشتعال.، مع إلزام الإدارات المختصة بتحديث خطط الطوارئ بشكل دوري، حفاظاً على المكتسبات الصناعية واستقرار العملية الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بجمصه، مؤكدا توفير جميع أوجه الدعم اللازم للمنطقة الصناعية والاستثمار.

الدقهليه محافظه جمصه للمنطقة الصناعية

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