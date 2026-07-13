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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة بلقاس

حملات مصادرة
حملات مصادرة
همت الحسينى
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تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة بلقاس، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان المحافظ قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي والتحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وقام  مجلس مدينة بلقاس، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والمركبات المخالفة، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بالتعاون مع مركز الشرطة.

وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة، 8 جهاز بازوكا كبيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهلية محافظه بلقاس حملات

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