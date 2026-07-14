ولي العهد الأردني يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

قدم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك خلال زيارة إلى قصر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعرب ولي العهد الأردني عن خالص تعازيه ومواساته إلى أمير قطر، والأسرة الحاكمة، والشعب القطري، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وشارك الأمير علي بن الحسين في تقديم واجب العزاء إلى القيادة القطرية.

من ناحية أخرى، قدم رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال زيارته سفارة دولة قطر في العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

ودون رئيس الوزراء كلمة في سجل التعازي، أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر قيادة وحكومةً وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ر ح م ن