فيران توريس يروي كواليس هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026

دخل فيران توريس تاريخ الكرة الإسبانية من أوسع أبوابه بعدما سجل هدف تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن ثقته بنفسه لم تهتز رغم الانتقادات التي طالته طوال البطولة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية، أكد مهاجم برشلونة أنه كان مؤمنًا منذ البداية بقدرته على صناعة الفارق في اللحظة الحاسمة، مشيرًا إلى أن الإصرار كان سلاحه حتى صافرة النهاية.

وقال توريس: "تعرضت لانتقادات كثيرة خلال البطولة، لكنني لم أفقد إيماني أبدًا، كنت مقتنعًا بأن لحظتي ستأتي، والحمد لله أنني تمكنت من مساعدة منتخب بلادي".

وأوضح نجم إسبانيا أن مواجهة منتخب يقوده ليونيل ميسي لم تكن سهلة على الإطلاق، مضيفًا: "وجود ميسي في الفريق المنافس يمنح المباراة طابعًا مختلفًا ويزيد من الضغوط، لكننا حافظنا على ثقتنا حتى النهاية".

وأشار توريس إلى أن الفوز لم يكن ثمرة مجهود فردي، بل نتاج عمل جماعي قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله لا يخصه وحده، بل هو هدية لكل الشعب الإسباني.

واختتم حديثه قائلًا: "هذا الإنجاز يعود إلى ملايين الإسبان الذين ساندونا، كنا نؤمن بأن اللقب سيكون من نصيبنا، وفي النهاية تحقق الحلم".