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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع نسيج شبرا الخيمة

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل مصنع نسيج بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لفحص آثار الحريق وتحديد أسبابه وملابساته، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.


اندلع حريق داخل مصنع نسيج بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع نسيج بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.
ويجري رجال الإطفاء أعمال السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط موقع الحريق لتسهيل عمليات الإخماد والحفاظ على سلامة المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق المعمل الجنائي شبرا الخيمة

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