السيطرة على حريق داخل مصنع نسيج بشبرا الخيمة

اندلع حريق داخل مصنع نسيج بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع نسيج بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

ويجري رجال الإطفاء أعمال السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط موقع الحريق لتسهيل عمليات الإخماد والحفاظ على سلامة المواطنين.