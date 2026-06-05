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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جلسة طارئة لـ نقابة البيطريين بسبب تطبيق سنة الامتياز

تطبيق سنة الامتياز تدفع نقابة البيطريين لعقد جلسة طارئة
تطبيق سنة الامتياز تدفع نقابة البيطريين لعقد جلسة طارئة
الديب أبوعلي

دعا النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور مجدي حسن، لعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة، بهدف مناقشة ملف "سنة الامتياز" المقررة على طلاب كليات الطب البيطري، ووضع تصور شامل وآليات تحرك عاجلة تضمن الحفاظ على حقوق الطلاب ومستقبلهم التعليمي والمهني.

البيطريين تعقد جلسة طارئة

وأكدت النقابة العامة، أنها تتابع بجدية كاملة مخاوف ومطالب الطلاب، مشددة على أنها لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الخطوات النقابية والمؤسسية لضمان عدم تحملهم أي أعباء إضافية أو التزامات مادية، وبما يضمن معاملتهم بالمثل مع ما يُطبق على باقي التخصصات في القطاع الطبي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الطارئة دراسة مفصلة لكافة الجوانب والضمانات اللازمة لحماية حقوق زملائهم من طلاب الكليات، مع استمرار التواصل المباشر مع الجهات المعنية للخروج برؤية متوازنة توازن بين التطوير التعليمي والحفاظ على المكتسبات القانونية والمادية لأطباء المستقبل.

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