وزير الشباب: العلمين الجديدة تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تؤهلها لاستضافة البطولات الدولية

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المنشآت الرياضية بمنطقة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة، والتي تضم مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، وسكن لكل المصريين، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، والدكتور المهندس مصطفى النجدي، والمهندس عبد العزيز سليمان، نائبي رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز.

تفقد المنشآت الرياضية

وشملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الرياضية التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث اطلع الوزير على ملاعب منطقة سكن مصر التي تخدم سكان مشروعي سكن مصر والإسكان المتميز، كما تفقد الملعب الخماسي وملعب البادل بمشروع "سكن لكل المصريين"، في إطار استراتيجية وزارة الإسكان لتوفير بنية رياضية وترفيهية متكاملة داخل التجمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية وضع آليات واضحة لإدارة وتشغيل هذه المنشآت، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لها وتقديم خدمات رياضية وترفيهية متميزة للسكان، مشيدًا بالمستوى المتميز للمنشآت وجودة التشطيبات ودقة التنفيذ، ومؤكدًا أن ما تحقق بمدينة العلمين الجديدة يعكس رؤية الدولة في إنشاء منشآت رياضية حديثة وفق أعلى المعايير الفنية.

العلمين موهلة لاستضافت البطولات الدولية

وأشار الوزير إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تؤهلها لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا استمرار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والإسكان لوضع منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل تلك المنشآت، بما يعظم الاستفادة منها، ويعزز نشر الثقافة الرياضية، ويدعم مكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية.

التعاون مع وزارة الشباب

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تمتلك مقومات كبيرة لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية على مدار العام، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في نشر الثقافة الرياضية وتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية، وفي إطار رؤية وزارة الإسكان لإنشاء مدن عمرانية متكاملة توفر مختلف الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة للمواطنين.