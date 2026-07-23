تعليم مطروح ينهى الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بعد غد السبت

أعلنت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية علي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية صباح بعد غد السبت .

4297 طالب إعدادية

حيث يؤدي 4297 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية أمام خمس وعشرين لجنة امتحانية على مستوى المحافظة ويؤدي 1524 طالبا امتحانات الدور الثاني للدبلومات بكافة نوعياتها أمام لجان الحمام التجارية بنين والضبعة الصناعية بنين ومطروح الصناعية بنين وفوكة الزراعية وبراني التجارية.

أجواء هادئة

وأوضحت وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب إمتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية والدبلومات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأضافت أنها أكدت علي جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.