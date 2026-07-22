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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ مطروح يعزيان أسرتي ضحيتي حادث خلال استقبال المنتخب

وزير الشباب خلال تقديم واجب العزاء
وزير الشباب خلال تقديم واجب العزاء
ايمن محمود

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وبحضور النائب  عيسى ابو تمر والنائب عبود ابو شعفة والنائب محمد دخيل والعميد محمود احمد حمدى رئيس مدينة الضبعة على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرتي الفقيدين عطا الله السمالوسي وعيد أبو زيد سلومة الصريحى ، من أبناء مدينة الضبعة، اللذين وافتهما المنية عقب مشاركتهما في استقبال بعثة المنتخب الوطني بمدينة العلمين وتعرضهما لحادث سير ، معربين عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرتي الفقيدين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وزير الشباب والدعم

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرتي الفقيدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مع استمرار متابعة احتياجاتهما، في إطار اهتمام الدولة بأبنائها وحرصها على الوقوف إلى جانب أسرهم في مختلف الظروف.

دعم مالى 

من جانبه، أوضح محافظ مطروح أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال، ستعمل على توفير مصدر رزق دائم ومستدام لأسرتي الفقيدين، بما يضمن توفير حياة كريمة لهما، كما أعلن إطلاق اسمي الفقيدين على مركز شباب التجمع، استجابة لمطالب أهالي المنطقة، مع العمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

كما أشارت الوزارة إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدداً من رجال الأعمال أعلنوا تقديم دعم مالي قدره 100 ألف جنيه لكل أسرة، إلى جانب استمرار الوزارة في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لأبناء الفقيدين.

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