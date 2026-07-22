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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد مستشفى القلب والصدر وطب وجراحة الأطفال بجامعة المنيا

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

أعلنت جامعة المنيا، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) برئاسة الدكتور أحمد طه، قررت منح الاعتماد المبدئي لمستشفى القلب والصدر الجامعي ومستشفى طب وجراحات الأطفال الجامعي ،  بعد استيفاء معايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، ليرتفع عدد المستشفيات الجامعية المعتمدة التابعة للجامعة إلى 6 مستشفيات جامعية.

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ان حصول مستشفى القلب والصدر الجامعي ومستشفى طب وجراحات الأطفال على الاعتماد يبرهن على نجاح الجامعة في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل منشآتها الصحية، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية المعتمدة إلى 6 مستشفيات يؤكد أن جامعة المنيا أصبحت شريكًا في دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما تمتلكه من منظومة طبية وبنية تحتية متقدمة.

وأضاف أن الجامعة وضعت ملف الجودة والاعتماد على رأس أولوياتها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ خطط تطوير شاملة شملت تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية، وتطوير نظم العمل، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهو ما أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

وأشار الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن اعتماد مستشفيين جامعيين جديدين يجسد التوسع المستمر في تطبيق معايير الهيئة داخل القطاع الجامعي، ويعزز دوره في تقديم خدمات صحية تخصصية عالية الجودة، ودعم التعليم الطبي والبحث العلمي، والمساهمة بفاعلية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

مؤكدًا أن الالتزام بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أصبح هدفًا مشتركًا لكافة مقدمي الخدمات الصحية، بما يدعم التكامل داخل المنظومة الصحية ويُسهم في التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. 
 

المنيا جامعة المنيا مستشفى القلب مستشفى الأطفال

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