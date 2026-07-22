إنهاء خصومة ثأرية وتسليم كفن بين عائلتين في سمالوط بالمنيا.. شاهد

تمكنت لجنة المصالحات العرفية بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع رؤوس كبار العائلات من عقد جلسة صلح عرفية أنهت خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز سمالوط شمال المنيا، في مشهد جسد قيم التسامح ونبذ العنف.

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وعقدت جلسة الصلح، باشراف اللواء محمود ابو عمره مساعد اول الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لامن المنيا واللواء حاتم ربيع مدير ادارة البحث بالمديرية والعميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية.



وترأس جلسة الصلح، اللواء محمود صدقي مساعد مدير الامن والعميد حسين السعيد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق والعميد وليد سليم مفتش مباحث مركزي سمالوط شرق وغرب والمقدم محمد ابو العزايم رئيس مباحث مركز سمالوط شرق والشيخ بدران فتحي مدير ادارة اوقاف سمالوط والقس مندوب المطرانية وعدد كبير القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال المصالحات من العمد والمشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأُقيمت جلسة الصلح بمركز شباب البيهو الذي استضاف مراسم الصلح في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى إنهاء النزاعات وإعادة الاستقرار بين أبناء المحافظة.



وخلال الجلسة، تسلم عائلة الحجاجية الكفن من عائلة العطوية، للرغبة الصادقة في إنهاء الخصومة وفتح صفحة جديدة يسودها التسامح والتعايش بين العائلتين، وسط أجواء من الارتياح والدعوات بأن يديم الله الأمن والسلام بين الجميع.

وأكد الأهالي أن نجاح جلسة الصلح جاء بعد جهود مكثفة بذلها رجال المصالحات وكبار العائلات والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقريب وجهات النظر وإعلاء مصلحة المجتمع، حتى تكللت المساعي بالصلح وإنهاء النزاع بصورة نهائية.

وأشادوا بالدور الذي تقوم به لجان المصالحات في محافظة المنيا، والمُساهمة في تعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ ثقافة العفو والتسامح، والحفاظ على أرواح الأبرياء، بما يحقق الأمن والاستقرار.