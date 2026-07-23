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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة مطروح الأزهرية تشارك بلوحات فنية من التراث البيئي في معرض الإسكندرية للكتاب

خلال مشاركة وفد مطروح فى المعرض
خلال مشاركة وفد مطروح فى المعرض
ايمن محمود

شارك وفد من منطقة مطروح الأزهرية، بقيادة بثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية، فى جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية للكتاب، بعشر لوحات فنية خطفت أنظار زوار المعرض، وذلك بتكليف من الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وأوضحت بثينة خاطر أن اللوحات العشرة جسدت رؤية فنية بصرية رفيعة المستوى؛ حيث تميزت بتقديم إبداعات متنوعة امتزجت فيها ملامح الفلكلور الشعبي وعراقة التاريخ الفرعوني الأصيل، إلى جانب تجسيد الطبيعة الساحرة وجماليات البيئة التي تتميز بها محافظة مطروح، وهو ما لفت أنظار الحاضرين وأثار إعجاب رواد المعرض.

وأكدت أن هذه المشاركة تعكس حجم الجهد المبدع الذي قدمه معلمو ومعلمات التربية الفنية بمطروح الأزهرية في دمج المدارس الفنية المختلفة لترجمة تراث وهوية المحافظة، معربة عن سعادتها البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي يُعد حافزاً قوياً لمواصلة تطوير الطاقات الإبداعية بما يخدم الرسالة التربوية والثقافية للأزهر الشريف.

وفي نهاية الزيارة، أشادا مشرفتا قطاع المعاهد للمعرض الفني، بجناح الأزهر، بالمجهود الرائع والمتميز المبذول من أسرة التربية الفنية بمنطقة مطروح الأزهرية في إخراج الأعمال بهذا المستوى الراقي الذي يعكس دقة الإتقان وجمال الفن الهادف.

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