برلماني: ثورة 23 يوليو رسخت دعائم الدولة الوطنية.. والرئيس السيسي يقود مسيرة بناء الجمهورية الجديدة بثقة

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، جاءت شاملة وتحمل رسائل وطنية وسياسية تعكس ثوابت الدولة المصرية، وتؤكد استمرارها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، بالتوازي مع الحفاظ على أمنها القومي وتعزيز استقرارها في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

ذكرى ثورة يوليو

وقال حافظ، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في الربط بين المبادئ الخالدة التي أرستها ثورة 23 يوليو، وفي مقدمتها الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية، وبين ما تشهده مصر اليوم من إنجازات غير مسبوقة في إطار الجمهورية الجديدة، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تستند إلى البناء والعمل وتلبية تطلعات المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي أن صمود الدولة المصرية في مواجهة الأزمات كان ثمرة وعي الشعب المصري وتكاتف مؤسسات الدولة، يحمل رسالة واضحة بأن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة، وأن وحدة الصف كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لعبور مختلف التحديات.

وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014، سواء في تطوير البنية التحتية، أو القضاء على الإرهاب، أو التوسع في المشروعات القومية، أو تطوير قطاعات التعليم والصحة والطاقة، يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة حديثة قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.

دعوة للسلام

وثمن النائب أحمد حافظ الرسائل التي وجهها الرئيس إلى المجتمع الدولي، مؤكدًا أن دعوة مصر إلى وقف الحروب والصراعات، ورفض الاعتداء على الدول العربية، والتمسك بالحلول السياسية، تعبر عن نهج مصري ثابت يقوم على ترسيخ السلام وحماية الأمن القومي العربي، انطلاقًا من دور مصر التاريخي ومسؤوليتها الإقليمية.

وأكد أن رسالة التفاؤل التي وجهها الرئيس إلى الشعب المصري تعزز الثقة في المستقبل، وتعكس إيمان القيادة السياسية بقدرة الدولة على مواصلة الإنجازات رغم التحديات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل والإنتاج، والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.