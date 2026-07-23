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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو جسدت رؤية الدولة لمواجهة التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، حملت رسائل وطنية مهمة، عكست رؤية الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره رغم ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.

ذكرى ثورة يوليو 

وقال رشاد إن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني، بما رسخته من قيم الاستقلال والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا لهذه المبادئ من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بالخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استعراض الرئيس لما تحقق منذ عام 2014 يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة في مختلف القطاعات، رغم الأزمات الإقليمية والاقتصادية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على المضي في مسار التنمية بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي.

وثمن رشاد تأكيد الرئيس السيسي أن قوة الدولة تستند إلى وعي الشعب المصري وتماسك مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن القوات المسلحة والشرطة ستظلان الدرع الحامي للوطن، وأن الشعب المصري أثبت في مختلف المحطات التاريخية قدرته على الاصطفاف خلف قيادته للحفاظ على استقرار البلاد.

دعوة للسلام

كما أشاد برسائل الرئيس الداعية إلى السلام ووقف الحروب والصراعات، مؤكدًا أن الموقف المصري بقيادة الرئيس السيسي يقوم على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ورفض الاعتداء على الدول العربية، والدفع نحو الحلول السياسية والحوار حفاظًا على حقوق الشعوب.

واختتم النائب عمرو رشاد بيانه بالتأكيد على أن رسالة الأمل التي وجهها الرئيس إلى الشعب المصري تعكس الثقة في المستقبل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل والإنتاج واستكمال مسيرة التنمية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، داعيًا جموع المصريين إلى مواصلة التكاتف والعمل من أجل رفعة الوطن.

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