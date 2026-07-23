برلماني: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر وأرست مبادئ الاستقلال والكرامة

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تعكس ما تمثله هذه المناسبة الوطنية من قيمة تاريخية راسخة في وجدان الشعب المصري.

ذكرى ثورة يوليو

وقال النائب محمد نوح، في تصريحات له اليوم، إن ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجحت في استعادة السيادة الوطنية، وترسيخ استقلال القرار المصري، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ماضية في الحفاظ على إرادتها الوطنية وصون مقدراتها.

وأضاف أن الثورة جسدت انحيازاً تاريخياً لمبادئ العدالة الاجتماعية، ووضعت أسساً مهمة لتحقيق تكافؤ الفرص والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، مؤكداً أن هذه المبادئ لا تزال حاضرة في مسيرة الدولة المصرية من خلال جهود التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ذكرى وطنية خالدة

وأوضح أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية أن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل مناسبة نستحضر خلالها بكل فخر واعتزاز ملحمة وطنية خالدة شكّلت نقطة تحول في تاريخ مصر، ورسخت قيم الكرامة والاستقلال والعمل الوطني من أجل بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وأكد النائب محمد نوح أن المصريين سيواصلون مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستلهمين من ثورة يوليو روح الوطنية والانتماء والتكاتف من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري.