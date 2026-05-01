سعفان: مسابقة “بلازا 2” تجمع 65 فريقًا من 20 جامعة لصناعة جيل يقود مستقبل الروبوتات في مصر

أكد الدكتور محمود محمد سعفان، المشرف على مسابقة “بلازا 2” للروبوتات بـجامعة المنصورة، أن النسخة الثانية من المسابقة تمثل خطوة قوية نحو إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة في سوق العمل التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المسابقة لم تعد مجرد منافسة طلابية، بل أصبحت نموذجًا عمليًا لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات الصناعة الحديثة.

وقال “سعفان”، خلال تصريحات في برنامج صباح الخير يا مصر، إن المسابقة هذا العام شهدت مشاركة أكثر من 65 فريقًا من 20 جامعة ومعهدًا من مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها جامعات حكومية وأهلية وخاصة، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام المصري بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح المشرف، أن “بلازا 2” تستهدف نقل الطالب من مرحلة تلقي المعرفة إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال العمل على حل مشكلات صناعية حقيقية، بداية من التفكير والتصميم، مرورًا بالتنفيذ والاختبار، وصولًا إلى التقييم النهائي.

وأضاف أن المسابقة تركز على تطوير مهارات متعددة تشمل البرمجة، والهاردوير، والدوائر الإلكترونية، والميكانيكا، وتصميم الأنظمة الذكية، بما يخلق مهندسًا متكامل الأدوات وقادرًا على الابتكار.

وأشار سعفان إلى أن نطاق المبادرة توسع هذا العام ليشمل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف بناء وعي مبكر بالتكنولوجيا والهندسة، وإعداد جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل منذ المراحل التعليمية الأولى.

وشدد على أن فريق التنظيم الطلابي هو من صمم فكرة المسابقة والحلبة بالكامل داخل ورش الكلية، وهو ما يعكس فلسفة الجامعة في تحويل الطلاب من مجرد متلقين إلى صناع قرار ومبتكرين حقيقيين.

واختتم سعفان تصريحاته بالتأكيد على أن كل نسخة جديدة من المسابقة تشهد تحديات أكثر تعقيدًا من سابقتها، بما يسهم في رفع مستوى التفكير النقدي والإبداعي لدى المشاركين، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وصناعة المستقبل.