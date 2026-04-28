تجربة نادرة في مطار ياباني.. روبوتات شبيهة بالبشر تقوم بمناولة الأمتعة

تجربة مثيرة ونادرة في مطار هانيدا بطوكيو، حيث من المقرر أن ينضم قريبا إلى عمال مناولة الأمتعة اليابانيين المعروفين بضميرهم الحي لكن مثقلين بالأعباء، موظفون جدد، في إشارة إلى روبوتات داعمة للعمل، رغم أنها ستحتاج إلى فترات راحة منتظمة لإعادة شحن طاقتها.

وفق تقرير وكالة كيودو اليابانية للأنباء ، ستبدأ شركة الخطوط الجوية اليابانية بإدخال روبوتات شبيهة بالبشر في إطار تجربة تجريبية اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل، تمهيدًا لاعتمادها بشكل دائم، وذلك في محاولة لمواجهة النقص المزمن في العمالة داخل البلاد

ستقوم الروبوتات البشرية المصنعة في الصين بنقل أمتعة المسافرين وبضائعهم على مدرج مطار هانيدا، الذي يستقبل أكثر من 60 مليون مسافر سنويا.

وتأمل شركة الخطوط الجوية اليابانية، بالتعاون مع شريكها في المبادرة، مجموعة الخطوط الجوية اليابانية، أن تُسهم هذه التجربة، التي تمتد حتى عام 2028، في تخفيف العبء عن الموظفين البشريين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد السياح الوافدين والتوقعات بنقص حاد في القوى العاملة.

وخلال عرض تجريبي ظهر روبوت بطول 130 سنتيمتراً وهو يدفع الأمتعة نحو سير ناقل بجانب طائرة تابعة للخطوط اليابانية، في مشهد يعكس بداية دمج الروبوتات في بيئة العمل اليومية بالمطارات.

وتعاني اليابان من تحدٍ مزدوج يتمثل في ارتفاع أعداد السياح الوافدين وتراجع عدد السكان في سن العمل، حيث تجاوز عدد الزوار 7 ملايين خلال أول شهرين من عام 2026، بعد أن سجلت البلاد رقماً قياسياً بلغ 42.7 مليون زائر في العام الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن اليابان قد تحتاج إلى أكثر 6 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040، في ظل استمرار تقلص القوى العاملة المحلية وتزايد الضغوط السياسية المتعلقة بسياسات الهجرة.

كما تعمل الروبوتات لفترات تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات بشكل متواصل مع خطط مستقبلية لتوسيع استخدامها في مهام إضافية مثل تنظيف مقصورات الطائرات.

قال رئيس قسم الخدمات الأرضية في شركة الخطوط الجوية اليابانية، يوشيتيرو سوزوكي، إن استخدام الروبوتات لأداء الأعمال الشاقة بدنياً من شأنه أن "يقلل حتما من العبء على العمال ويوفر فوائد كبيرة للموظفين"،