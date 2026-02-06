قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
رياضة

دبلومة PRO 1 الأفريقية تناقش دور الإعلام في صناعة المدرب المحترف

إسلام مقلد

اختُتمت اليوم فعاليات اليوم الثالث من دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة PRO 1، والتي تُنظَّم لأول مرة في مصر، ضمن برامج تطوير وتأهيل المدربين، تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمَّن برنامج اليوم محورًا تدريبيًا مهمًا بعنوان "المدرب المحترف والإعلام الرياضي"، ألقت محاضراته الدكتورة نشوى نافع، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو مجلس النواب.

التعامل المهني مع وسائل الإعلام

وتناولت المحاضرات أسس التعامل المهني مع وسائل الإعلام، وكيفية مواجهة الأسئلة المثيرة للجدل، وآليات التعامل الإعلامي بعد حالات الفوز أو الخسارة في المباريات والبطولات، إلى جانب توضيح الكلمات والمواقف التي يجب على المدرب تجنبها، وسبل إعداد سيناريو متكامل للمؤتمرات الصحفية واللقاءات الصحفية والتليفزيونية، مع التأكيد على أهمية ضبط النفس والاتزان الانفعالي في الظهور الإعلامي.

وشهد اليوم تنفيذ محاكاة عملية للمؤتمرات الصحفية، جمعت الإعلامي كريم حسن شحاتة بكلٍّ من محمد يوسف وطارق العشري، من المشاركين في الدبلومة، في إطار التدريب العملي على أساليب التواصل الإعلامي.

وتُقام الدبلومة تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، والتونسي الدكتور بلحسن مالوش، المحاضر الدولي، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من المدربين المصريين وفق أحدث أساليب التدريب والتحليل الفني، مع التركيز على الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي لتطوير مهارات المشاركين بشكل متكامل.

