دبلومة PRO 1 الأفريقية تناقش دور الإعلام في صناعة المدرب المحترف

اختُتمت اليوم فعاليات اليوم الثالث من دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة PRO 1، والتي تُنظَّم لأول مرة في مصر، ضمن برامج تطوير وتأهيل المدربين، تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمَّن برنامج اليوم محورًا تدريبيًا مهمًا بعنوان "المدرب المحترف والإعلام الرياضي"، ألقت محاضراته الدكتورة نشوى نافع، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو مجلس النواب.

التعامل المهني مع وسائل الإعلام

وتناولت المحاضرات أسس التعامل المهني مع وسائل الإعلام، وكيفية مواجهة الأسئلة المثيرة للجدل، وآليات التعامل الإعلامي بعد حالات الفوز أو الخسارة في المباريات والبطولات، إلى جانب توضيح الكلمات والمواقف التي يجب على المدرب تجنبها، وسبل إعداد سيناريو متكامل للمؤتمرات الصحفية واللقاءات الصحفية والتليفزيونية، مع التأكيد على أهمية ضبط النفس والاتزان الانفعالي في الظهور الإعلامي.

وشهد اليوم تنفيذ محاكاة عملية للمؤتمرات الصحفية، جمعت الإعلامي كريم حسن شحاتة بكلٍّ من محمد يوسف وطارق العشري، من المشاركين في الدبلومة، في إطار التدريب العملي على أساليب التواصل الإعلامي.

وتُقام الدبلومة تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، والتونسي الدكتور بلحسن مالوش، المحاضر الدولي، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من المدربين المصريين وفق أحدث أساليب التدريب والتحليل الفني، مع التركيز على الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي لتطوير مهارات المشاركين بشكل متكامل.