ختام دبلومة الرخصة الأفريقية A7 بمشاركة 19 مدربًا

اختتمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، فعاليات دبلومة الرخصة التدريبية الأفريقية A7، والتى استمرت لمدة 6 أشهر بمعدل 280 ساعة تدريبية مكثفة بمشاركة 19 مدربًا.

وخضع المدربون لاختبارات شاملة (نظرية، وعملية، وشفوية)، تحت تقييم لجنة من الخبراء ضمت: الكابتن عبد المنعم شطة، والكابتن فتحي نصير، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

تهدف هذه الدورات إلى تطوير الكفاءات الوطنية والحصول على الرخص القارية المعتمدة، بما يضمن مواكبة المدرب المصري لأحدث المعايير العالمية في عالم التدريب.