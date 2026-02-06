عمال خردة| ضبط 3 متهمين بسرقة حديد الحواجز الخرسانية لأحد الطرق بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 عمال خردة بالإسكندرية لقيامهم بسرقة حديد حواجز الخرسانية بأحد الطرق بالإسكندرية وذلك في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة الحديد الخاص بالحواجز الخرسانية بأحد الطرق بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عمال خردة "لأحدهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق تكسير الحواجز الخرسانية واستخراج حديد التسليح منها، وتم بإرشادهم ضبط (كمية من حديد التسليح - الأدوات المستخدمة فى الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.