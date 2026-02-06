قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إيتو في الصدارة وصلاح خامسا.. تصنيف تاريخي لأعظم لاعبي أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

أعادت مجلة Sports Illustrated العالمية فتح ملف المقارنات التاريخية في كرة القدم الأفريقية، بعدما نشرت تصنيفا موسعًا لأفضل اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ، في قائمة ضمت أسماء صنعت المجد داخل القارة وخارجها، وخلّدت حضورها في كبرى الدوريات والبطولات العالمية.

صامويل إيتو في القمة عن جدارة

تصدر الكاميروني صامويل إيتو القائمة، باعتباره أحد أكثر اللاعبين الأفارقة تأثيرا في تاريخ اللعبة، بفضل مسيرته الاستثنائية مع برشلونة وإنتر ميلان، وألقابه القارية والعالمية، إلى جانب أرقامه التهديفية اللافتة وحضوره الحاسم في المواعيد الكبرى، سواء على مستوى الأندية أو منتخب الكاميرون.

جورج ويا ودروجبا رموز خالدة

وجاء الليبيري جورج ويا في المركز الثاني، وهو اللاعب الأفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية، بما يعكس مكانته التاريخية وتأثيره العالمي، بينما حل الإيفواري ديدييه دروجبا ثالثا، بعدما ارتبط اسمه بالبطولات الكبرى واللحظات الحاسمة مع تشيلسي، فضلًا عن دوره القيادي مع منتخب كوت ديفوار.

ماني وصلاح.. صراع الجيل الحديث

وحل السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع، مستفيدا من نجاحاته القارية والدولية، ودوره المؤثر مع ليفربول وبايرن ميونخ، فيما جاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس، ليواصل حضوره بين نخبة أساطير القارة، بعد سنوات من التألق القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحطيمه العديد من الأرقام الفردية، إضافة إلى دوره المحوري مع منتخب مصر.

قائمة متنوعة عبر الأجيال

وضمت القائمة أسماء بارزة أخرى، من بينها الإيفواري يايا توريه في المركز السادس، والكاميروني روجيه ميلا سابعا، ثم أبيدي بيليه، ورياض محرز، ونوانكو كانو، وجاي جاي أوكوشا، وبيير إيمريك أوباميانج، ورابح ماجر، ومايكل إيسيان، وصولا إلى أشرف حكيمي في المركز الخامس عشر، في دلالة على تنوع المدارس الكروية الأفريقية واختلاف الأجيال والمراكز داخل الملعب.

تصنيف يفتح باب الجدل

وأثار التصنيف تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين، خاصة فيما يتعلق بترتيب بعض الأسماء الكبيرة، ومقارنة إنجازات الأجيال المختلفة، في نقاش يتجدد دائمًا كلما طُرح سؤال: من هو أعظم لاعب أفريقي في التاريخ؟

اللاعبين الأفارقة صامويل إيتو إيتو برشلونة جورج ويا ساديو ماني ليفربول محمد صلاح اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ

