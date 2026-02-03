3 مواجهات نارية.. مواعيد مباريات منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

يواصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته المكثفة قبل المشاركة في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تأتي هذه الاستعدادات من خلال تنظيم سلسلة من المباريات الودية القوية لمواجهة منتخبات كبيرة ومشاركة في مونديال 2026، واكتساب الخبرة المطلوبة قبل انطلاق منافسات المونديال.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد أنهى مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت بالمغرب، في المركز الرابع، بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع، أمام نيجيريا، والتي جمعت المنتخبين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

انتهت المباراة بفوز نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية ليحصد المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية.

مجموعة مصر في كأس العالم

تقام منافسات كأس العالم 2026 بين 11 يونيو و19 يوليو من العام الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، برفقة كلا من: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

وسيخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بالولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمالية لعب مباراة أو مباراتين في كندا، بينما لن تقام أي مواجهة للفراعنة في المكسيك خلال تلك المرحلة.

مواعيد مباريات مصر المقبلة

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم على خوض ثلاث مباريات ودية حتى الآن، سيواجه فيها الفراعنة منتخبات السعودية وإسبانيا في مارس المقبل، ثم مباراة أمام البرازيل في يونيو كخطوة نهائية في التحضير للبطولة.

أولى المواجهات الودية ستكون أمام منتخب السعودية يوم 26 مارس 2026 في دولة قطر، في إطار برنامج إعداد متكامل يسعى من خلاله الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتجربة عدة أنماط لعب واستراتيجيات تكتيكية قبل الاستحقاق العالمي.

بعد ذلك يواجه منتخب مصر نظيره الإسباني في المباراة الودية الثانية يوم 30 مارس 2026 أيضًا في قطر؛ وهي مواجهة تحمل قيمة فنية عالية بالنظر إلى تاريخ المنتخب الإسباني وأسلوبه في اللعب، ما يمثل تحديًا جيدًا للفراعنة في مشوار الإعداد.

ثم يأتي الدور على مواجهة منتخب البرازيل، التي ستكون في شهر يونيو المقبل قبل انطلاق المونديال بأسابيع قليلة، لتكون فرصة أخيرة لاختبار الفريق أمام أحد أقوى منتخبات العالم قبل خوض المنافسات الرسمية. وهذه المباراة ستشكل البروفة الأخيرة للفراعنة قبل التوجه إلى كأس العالم.

ويسعى الجهاز الفني للاستفادة من هذا الجدول في اختبار العناصر الأساسية وتجربة تكتيكات جديدة، فضلاً عن تقييم جاهزية الفريق بصورة شاملة قبل مواجهة المنتخبات الكبرى في المونديال.