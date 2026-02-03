قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

3 مواجهات نارية.. مواعيد مباريات منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

يواصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته المكثفة قبل المشاركة في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تأتي هذه الاستعدادات من خلال تنظيم سلسلة من المباريات الودية القوية لمواجهة منتخبات كبيرة ومشاركة في مونديال 2026، واكتساب الخبرة المطلوبة قبل انطلاق منافسات المونديال.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد أنهى مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت بالمغرب، في المركز الرابع، بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع، أمام نيجيريا، والتي جمعت المنتخبين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

انتهت المباراة بفوز نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية ليحصد المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية.

مجموعة مصر في كأس العالم 

تقام منافسات كأس العالم 2026 بين 11 يونيو و19 يوليو من العام الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، برفقة كلا من: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

وسيخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بالولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمالية لعب مباراة أو مباراتين في كندا، بينما لن تقام أي مواجهة للفراعنة في المكسيك خلال تلك المرحلة.

مواعيد مباريات مصر المقبلة

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم على خوض ثلاث مباريات ودية حتى الآن، سيواجه فيها الفراعنة منتخبات السعودية وإسبانيا في مارس المقبل، ثم مباراة أمام البرازيل في يونيو كخطوة نهائية في التحضير للبطولة. 

أولى المواجهات الودية ستكون أمام منتخب السعودية يوم 26 مارس 2026 في دولة قطر، في إطار برنامج إعداد متكامل يسعى من خلاله الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتجربة عدة أنماط لعب واستراتيجيات تكتيكية قبل الاستحقاق العالمي. 

بعد ذلك يواجه منتخب مصر نظيره الإسباني في المباراة الودية الثانية يوم 30 مارس 2026 أيضًا في قطر؛ وهي مواجهة تحمل قيمة فنية عالية بالنظر إلى تاريخ المنتخب الإسباني وأسلوبه في اللعب، ما يمثل تحديًا جيدًا للفراعنة في مشوار الإعداد. 

ثم يأتي الدور على مواجهة منتخب البرازيل، التي ستكون في شهر يونيو المقبل قبل انطلاق المونديال بأسابيع قليلة، لتكون فرصة أخيرة لاختبار الفريق أمام أحد أقوى منتخبات العالم قبل خوض المنافسات الرسمية. وهذه المباراة ستشكل البروفة الأخيرة للفراعنة قبل التوجه إلى كأس العالم. 

ويسعى الجهاز الفني للاستفادة من هذا الجدول في اختبار العناصر الأساسية وتجربة تكتيكات جديدة، فضلاً عن تقييم جاهزية الفريق بصورة شاملة قبل مواجهة المنتخبات الكبرى في المونديال. 

منتخب مصر مباريات منتخب مصر المقبلة موعد مباراة مصر المقبلة كأس العالم 2026 مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

امام عاشور

باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

ضبط 21 مخالفة تموينية بالداخلة في الوادي الجديد

معبر رفح

بالتزامن مع فتح معبر رفح.. وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيي العريش والشيخ زويد

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يهنئ نادي بني سويف بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الممتاز (ب)

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد