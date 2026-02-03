أبو ريدة يتابع ملف هيثم حسن تمهيدا لضمه لمنتخب مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” عن متابعة هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لملف اللاعب المصري هيثم مصطفى حسن المحترف في صفوف ريال أوفييدو الإسباني، تمهيدًا لضمه إلى صفوف منتخب مصر.

وأوضح الغندور أن رئيس الاتحاد طالب لجنة المحترفين بالاتحاد بمتابعة موقف اللاعبين المميزين في الدوريات الخارجية، مع التركيز على اللاعبين الذين يظهرون أداءً مميزًا، وكان هيثم حسن أحد أبرز الأسماء المطروحة للمتابعة.



اجتماعات اللجنة ومهامها

وأشار الغندور إلى أن أبو ريدة شدد على ضرورة اجتهاد اللجنة في هذا الملف بالتعاون مع أعضاء الاتحاد، لضمان اتخاذ القرار المناسب بشأن استدعاء اللاعب.

وأضاف أن المتابعة الشخصية من رئيس الاتحاد تهدف إلى تسهيل الإجراءات وحل أي عقبات تتعلق بحضور اللاعب إلى القاهرة، وهو ما يمثل خطوة أساسية قبل أي استدعاء رسمي للمعسكر المقبل.



نيّة حسام حسن لضم هيثم



وأكد الغندور أن المدرب الوطني حسام حسن لديه نية واضحة لاستدعاء هيثم حسن للمعسكر المقبل للمنتخب المصري، المقرر في مارس القادم، بشرط إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بحضوره إلى القاهرة، سواء على صعيد التنقل أو الأمور الإدارية مع ناديه الإسباني.

وأشار إلى أن هذا الملف أصبح من أولويات إدارة الاتحاد، نظرًا لأهمية اللاعب وقدرته على تعزيز خط وسط المنتخب وإضافة قوة هجومية جديدة، خصوصًا في المباريات الرسمية القادمة في التصفيات والبطولات القارية.

ملف هيثم حسن أصبح تحت المراقبة المباشرة من هاني أبو ريدة، بالتعاون مع لجنة المحترفين، ومع نية حسام حسن لضم اللاعب في معسكر مارس، بعد حل كافة المشكلات اللوجستية والإدارية، ليكون جاهزًا للانضمام إلى صفوف منتخب مصر وتعزيز صفوفه في المنافسات المقبلة



