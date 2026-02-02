قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
رياضة

الجزيرة يبحث عن نصف النهائي.. ثنائي منتخب مصر في تحد قوي أمام بني ياس بكأس الإمارات

فريق الجزيرة
فريق الجزيرة
منتصر الرفاعي

يلتقي فريق الجزيرة الذي يضم في صفوفه الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل مع نظيره بني ياس في الرابعة والنصف عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات في مباراة مرتقبة تحمل طابع الديربي والحسم المبكر.

صراع التأهل يشعل ديربي آل نهيان

تُختتم اليوم منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، حين يحتضن استاد آل نهيان بنادي الوحدة المواجهة القوية بين بني ياس والجزيرة، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز، خاصة في ظل اعتماد البطولة على نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويدخل بني ياس اللقاء منتشيا بفوزه الأخير على النصر في مسابقة الدوري، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الكأس في المقابل يسعى الجزيرة إلى استعادة نغمة الانتصارات وتعويض التعادل الذي سقط فيه أمام البطائح، أملاً في مواصلة مشواره نحو منصة التتويج.

نظام البطولة وملاعب الحسم

تقام بطولة كأس رئيس الإمارات بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 وحتى المباراة النهائية حيث أقيمت مواجهات الدور السابق على ملاعب الأندية المشاركة وفقًا للقرعة الإلكترونية، بينما تلعب مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة، على أن يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة المباراة النهائية.

النسخة الـ49 وتاريخ طويل من المنافسة

وتعد النسخة الحالية من كأس رئيس الإمارات هي النسخة الـ49 في تاريخ البطولة التي انطلقت لأول مرة في موسم 1974-1975 وشهدت تتويج الأهلي بلقبها الأول عقب فوزه على النصر بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

العين يحسم تأهله بثلاثية نظيفة

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الدور ربع النهائي نجح فريق العين في حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على دبا الفجيرة بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء شهد مشاركة رامي ربيعة مدافع منتخب مصر أساسيًا طوال 90 دقيقة.

