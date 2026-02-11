إبراهيم حسن: أنا وحسام توأم لكن هو في حتة تانية خالص

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن الاستعداد للفترة المقبلة قبل كأس العالم 2026، وعن دور توأمه حسام حسن في تطوير المنتخب .

وقال ابراهيم حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج “ملعب أون: ما شاء الله بصراحة حسام حسن حاجة تانية، أنا نفسي ببقى مبهور بشخصيته وطريقة تفكيره، وما بينامش.

وتابع: كل شوية بيبقى فيه حاجة في دماغه عايز يطبقها، حاجة جديدة بيبقى متحمس ليها، وأنا بقعد بتفرج بصراحة.. ببقى منبهر جداً بيه والله، عشان حسام ان احنا توأم بس هو حاجة تانية حسام في حتة تانية خالص.

علي الجانب الآخر، قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، متابعة اللاعب المصري الألماني تيبو جبريال، لاعب وسط نادي ماينز الألماني، عن قرب خلال الفترة الحالية، في خطوة تعكس توجه الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات قبل المرحلة المقبلة.

وطلب «العميد» من جهازه المعاون إعداد تقارير أسبوعية دقيقة تتضمن أرقام اللاعب، دقائق مشاركته، مردوده الفني، وحالته البدنية مع فريقه في الدوري الألماني، تمهيدًا لتقييمه بشكل شامل.

وتأتي هذه المتابعة في إطار خطة الجهاز الفني لتدعيم صفوف المنتخب بعناصر شابة محترفة، قادرة على إحداث الإضافة الفنية المطلوبة خلال معسكر شهر مارس المقبل، والذي يمثل محطة مهمة في استعدادات الفراعنة لمشوار تصفيات كأس العالم.