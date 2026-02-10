معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم يواجه خطر التأجيل بسبب النهائيات الأفريقية

مع اقتراب الاستعدادات النهائية لـ منتخب مصر قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، تواجه إدارة المنتخب احتمال تأجيل المعسكر التحضيري المقرر لمباريات الفراعنة الودية، في حال وصول أي من الأندية المصرية إلى النهائيات الأفريقية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو بطولة الكونفيدرالية.

السيناريوهات المحتملة لتأجيل المعسكر

وفقًا لما أعلنته مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن المعسكر لن يبدأ قبل 25 مايو إذا وصل:

الأهلي أو بيراميدز إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك أو المصري إلى المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية.

القرار يأتي لإتاحة الفرصة للأندية المصرية لإكمال مشوارها في البطولات القارية دون التأثير على استعدادات لاعبيها في المعسكر الوطني.

الهدف من المعسكر قبل كأس العالم

معسكر المنتخب يهدف لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، وتجربة التشكيلات المختلفة، وتجهيز الفريق للمباريات الودية، التي تشكل جزءا أساسيًا من خطة المدرب لتقييم جاهزية اللاعبين قبل المونديال.

تأجيل المعسكر قد يؤثر على خطة الجهاز الفني لكنه يعتبر ضروريا للحفاظ على حقوق الأندية المصرية المشاركة في النهائيات الأفريقية.

أهمية التنسيق بين الأندية والمنتخب

الاتحاد المصري لكرة القدم يسعى للتنسيق المستمر بين المنتخب والأندية لضمان ألا تتأثر مصالح أي طرف.

ويأتي هذا في إطار حرص المنتخب على الاستفادة من جميع اللاعبين الأساسيين قبل خوض المباريات الودية، مع احترام التزامات الأندية المصرية على المستوى القاري.

موقف اللاعبين الدوليين

اللاعبون الذين يشاركون مع أنديتهم في النهائيات القارية سيخضعون لبرنامج خاص قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب، لضمان جاهزيتهم البدنية والفنية، مع الالتزام بمواعيد الانضمام المحددة من قبل الجهاز الفني لتفادي أي تأثير على التحضير لكأس العالم.