شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
رياضة

معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم يواجه خطر التأجيل بسبب النهائيات الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

مع اقتراب الاستعدادات النهائية لـ منتخب مصر قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، تواجه إدارة المنتخب احتمال تأجيل المعسكر التحضيري المقرر لمباريات الفراعنة الودية، في حال وصول أي من الأندية المصرية إلى النهائيات الأفريقية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو بطولة الكونفيدرالية.

السيناريوهات المحتملة لتأجيل المعسكر

وفقًا لما أعلنته مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن المعسكر لن يبدأ قبل 25 مايو إذا وصل:

  • الأهلي أو بيراميدز إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.
  • الزمالك أو المصري إلى المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية.

القرار يأتي لإتاحة الفرصة للأندية المصرية لإكمال مشوارها في البطولات القارية دون التأثير على استعدادات لاعبيها في المعسكر الوطني.

 

الهدف من المعسكر قبل كأس العالم

معسكر المنتخب يهدف لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، وتجربة التشكيلات المختلفة، وتجهيز الفريق للمباريات الودية، التي تشكل جزءا أساسيًا من خطة المدرب لتقييم جاهزية اللاعبين قبل المونديال. 

تأجيل المعسكر قد يؤثر على خطة الجهاز الفني لكنه يعتبر ضروريا للحفاظ على حقوق الأندية المصرية المشاركة في النهائيات الأفريقية.

 

أهمية التنسيق بين الأندية والمنتخب

الاتحاد المصري لكرة القدم يسعى للتنسيق المستمر بين المنتخب والأندية لضمان ألا تتأثر مصالح أي طرف.

ويأتي هذا في إطار حرص المنتخب على الاستفادة من جميع اللاعبين الأساسيين قبل خوض المباريات الودية، مع احترام التزامات الأندية المصرية على المستوى القاري.

 

موقف اللاعبين الدوليين

اللاعبون الذين يشاركون مع أنديتهم في النهائيات القارية سيخضعون لبرنامج خاص قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب، لضمان جاهزيتهم البدنية والفنية، مع الالتزام بمواعيد الانضمام المحددة من قبل الجهاز الفني لتفادي أي تأثير على التحضير لكأس العالم.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم الأندية المصرية دوري أبطال أفريقيا بطولة الكونفيدرالية

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

