بعد انخفاض أسعار البيتكوين.. نهاية عصر المضاربات في العملات الرقمية

قال مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة جالكسي، إن عصر المضاربات في سوق العملات الرقمية قد يكون انتهى، مشيراً إلى تحول المستثمرين نحو نهج أكثر حذراً بعد سلسلة تقلبات حادة شهدها السوق مؤخراً.

وأضاف نوفوغراتز، في تصريحات لـ سي إن بي سي خلال منتدى التمويل الرقمي، أن الفترة القادمة ستشهد استثماراً أكبر في الأصول الواقعية بعوائد أقل، مؤكداً أن المستثمرين الأفراد كانوا يدخلون السوق بهدف تحقيق مكاسب كبيرة، بينما المؤسسات الجديدة تتمتع بتحمل مختلف للمخاطر.

وأوضح أن بيتكوين شهدت انخفاضاً بنسبة تجاوزت 21% منذ بداية العام، كما انخفضت إلى 60,062 دولاراً الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها خلال نحو 16 شهراً، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 126,000 دولار في أكتوبر 2025.

وأشار إلى أن انهيار السوق في أكتوبر الماضي تسبب في خسائر كبيرة لتجار التجزئة والمشاركين في السوق بقيمة بلغت 19.37 مليار دولار خلال 24 ساعة.

ورغم استمرار المضاربات من بعض المتداولين، توقع نوفوغراتز أن تعتمد صناعة العملات الرقمية بشكل متزايد على الأصول المرمّزة والخدمات المالية العالمية، بما يعكس مرحلة جديدة من الاستقرار والتحول بعيداً عن المكاسب السريعة والمضاربات الحادة.

كما أشار إلى أن مرور مشروع قانون CLARITY Act المتوقع في الولايات المتحدة قد يعيد الثقة والروح إلى السوق الرقمية، مؤكداً دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لهذا التشريع.