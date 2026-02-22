من أسطورة إلى علم الأحياء .. هل انكشف سر وحش لوخ نيس أخيرا؟

على مدى أكثر من قرن، ظل اسم "نيسي" يتردد بين الأساطير الشعبية والعناوين المثيرة، بوصفه الكائن الغامض الذي يقطن أعماق بحيرة Loch Ness في اسكتلندا واليوم، تعود القضية إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة بأدوات علمية متقدمة قد تقلب الرواية رأساً على عقب.

دراسة حديثة كشفت مفاجأة صادمة

"الوحش" الأسطوري قد لا يكون سوى ثعبان بحر أوروبي لكن بحجم غير مألوف.

تحليل وراثي من أعماق البحيرة

البحث الذي قاده عالم الوراثة Neil Gemmell من University of Otago اعتمد على تقنية تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، وهي أداة علمية حديثة تتيح رصد الكائنات الحية عبر آثارها الجينية في المياه.

الفريق جمع نحو 250 عينة مياه من أعماق ومناطق متفرقة داخل البحيرة، ثم خضعت لتحليل دقيق النتيجة الأبرز كانت وجود كميات كبيرة وغير متوقعة من الحمض النووي لثعبان البحر الأوروبي، مع انتشار هذه الآثار الوراثية في مختلف الأعماق.

وأوضح غيميل أن هذا الانتشار الواسع قد يفسر المشاهدات المتكررة لأجسام طويلة متحركة تشبه الأفاعي، والتي غذّت أسطورة الوحش لعقود طويلة.

استبعاد الفرضيات التاريخية

على الجانب الآخر، لم تعثر التحاليل على أي دليل وراثي يدعم الفرضيات التي راجت طويلاً، مثل وجود زواحف بحرية منقرضة كـ"البليزيوصور"، أو أسماك قرش أو حفش أو سلور عملاقة.

وبذلك، يوجه البحث ضربة قوية للنظريات التي ربطت الكائن الغامض بعصور ما قبل التاريخ، ويعيد النقاش إلى إطار بيولوجي أكثر واقعية.

فرضية “العملقة” هل تنمو الثعابين إلى أحجام استثنائية؟

يرتكز التفسير الجديد على ظاهرة بيولوجية تُعرف بـ"العملقة"، حيث يمكن لبعض الكائنات أن تنمو إلى أحجام أكبر من المعتاد في بيئات مستقرة وغنية بالموارد.

وبعمق يصل إلى نحو 230 متراً، وبنظام بيئي يتمتع بدرجة من الاستقرار النسبي، قد توفر بحيرة لوخ نيس ظروفاً مثالية لنمو أفراد ضخمة من ثعبان البحر الأوروبي.

ورغم أن الطول المعتاد لهذا النوع يتراوح بين متر ومتر ونصف، فإن سجلات علمية رصدت حالات نادرة لأفراد أكبر بكثير، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود نماذج استثنائية الحجم.

تشكيك علمي واحتمالات ضعيفة

مع ذلك، لا يحظى هذا التفسير بإجماع كامل داخل الأوساط العلمية ففي عام 2023، نشر عالم البيانات Floe Foxon دراسة في مجلة JMIRx Bio استخدم فيها نماذج إحصائية لتحليل روايات الشهود.

وخلصت الدراسة إلى أن احتمال وجود ثعابين بالحجم الأسطوري الموصوف في الروايات يظل ضعيفاً من الناحية البيولوجية، ما يعني أن اللغز لم يُحسم بعد.

“Loch Ness 2.0” جولة جديدة في البحث

في ظل استمرار الجدل، أُطلق عام 2025 مشروع بحثي جديد يحمل اسم "Loch Ness 2.0"، يهدف إلى إجراء دراسات أكثر دقة للنظام البيئي في البحيرة، والتحقق بشكل علمي قاطع من فرضية الثعابين العملاقة.

ويأمل الباحثون أن تسهم التقنيات الحديثة في تقديم إجابة نهائية لأحد أشهر ألغاز القرن العشرين.

بين الأسطورة والعلم

يُذكر أن "وحش لوخ نيس" اشتهر عالمياً منذ أوائل القرن العشرين، بعد تقارير متكررة عن مشاهدات لكائن ضخم برقبة طويلة ورأس صغير، يشبه الزواحف البحرية القديمة كما انتشرت صور وأفلام قيل إنها توثق ظهوره، قبل أن يتبين لاحقاً أن كثيراً منها خدع بصرية أو تلاعب متعمد.

ورغم غياب أي دليل علمي قاطع يثبت وجود كائن أسطوري، لا يزال "نيسي" يحتفظ بمكانته كواحد من أشهر ألغاز الثقافة الشعبية في العالم.

هل انتهت الحكاية؟

قد يشعر عشاق الأساطير بخيبة أمل إذا ثبت أن "الوحش" ليس سوى ثعبان بحر كبير الحجم لكن من منظور علمي، فإن إثبات وجود أفراد عملاقة فعلياً داخل بحيرة لوخ نيس سيكون اكتشافا استثنائيا بحد ذاته.

وبين شغف الخيال ودقة المختبر، يبقى اللغز مفتوحاً حتى إشعار علمي آخر.