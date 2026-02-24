قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توافق مصري سعودي حاسم لفرض السلام في غزة ووقف التصعيد الإقليمي والتوتر

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي انطوى عليها اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي،  والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والذي يعكس وحدة الموقف العربي تجاه التحديات الراهنة، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفض أي تصعيد يهدد استقرار المنطقة.

وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، إن تأكيد مصر والسعودية على ضرورة الالتزام بوقف الحرب وتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل تحركًا مسؤولًا يهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان نفاذ المساعدات دون عوائق، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن هذا التوافق يعزز فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، ويؤكد أن القاهرة والرياض تتحركان برؤية واضحة تضع مصلحة الشعوب وأمن المنطقة في المقام الأول.

وأضاف سامي نصر الله، أن اتفاق مصر والسعودية، على رفض التصعيد والتوتر في المنطقة، والتأكيد على الحلول السلمية عبر الحوار، يعكس إدراكًا عميقًا بخطورة المرحلة، وحرصًا على منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الأزمات.

وأوضح نائب الشرقية. أن مصر والسعودية تمثلان ركيزة أساسية للاستقرار العربي، وأن استمرار التشاور والتنسيق بينهما يعزز الأمن القومي العربي، ويحافظ على وحدة الدول وسيادتها.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن قوة العلاقات بين مصر والسعودية تمثل صمام أمان للاستقرار الإقليمي، مشيدًا بالتحركات المشتركة التي تستهدف احتواء الأزمات، وفرض السلام، ودعم الحقوق المشروعة للشعوب العربية.

