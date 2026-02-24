سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026.

وتراوحت أسعار الشراء بين 47.580 جنيه و47.700 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 47.680 جنيه و47.804 جنيه وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

البنك الأهلى الكويتى – بيريوس الشراء: 47.700 جنيه البيع: 47.738 جنيه بنك قناة السويس الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه بنك البركة الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

بنك مصر الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه QNB الأهلي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

البنك الأهلي المصري الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

البنك العقاري المصري العربي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه.

المصرف العربي الدولي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه.

HSBC مصر الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

البنك المركزي المصري الشراء: 47.672 جنيه البيع: 47.804 جنيه

كريدي أجريكول مصر الشراء: 47.670 جنيه البيع: 47.770 جنيه

بنك الإسكندرية الشراء: 47.580 جنيه البيع: 47.680 جنيه