التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ولاء عبد الكريم

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026.

 وتراوحت أسعار الشراء بين 47.580 جنيه و47.700 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 47.680 جنيه و47.804 جنيه وفقًا لآخر تحديثات معلنة. 

البنك الأهلى الكويتى – بيريوس الشراء: 47.700 جنيه البيع: 47.738 جنيه بنك قناة السويس الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه بنك البركة الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 بنك مصر الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه QNB الأهلي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه 

البنك الأهلي المصري الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 البنك العقاري المصري العربي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه 

البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه.

 بنك الكويت الوطني NBK الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه.

 المصرف العربي الدولي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه.

 HSBC مصر الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه 

البنك المركزي المصري الشراء: 47.672 جنيه البيع: 47.804 جنيه

 كريدي أجريكول مصر الشراء: 47.670 جنيه البيع: 47.770 جنيه 

بنك الإسكندرية الشراء: 47.580 جنيه البيع: 47.680 جنيه

