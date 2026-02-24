وكيل صحة كفر الشيخ يشدد على المتابعة الدقيقة لسياسات استخدام المضادات الحيوية | صور

ترأس الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم الاثنين، الاجتماع الموسع للجنة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية، وذلك لمناقشة وتقييم مؤشرات الأداء السنوي للمنشآت الصحية ومتابعة مستجدات مبادرة "رعاية"، بالإضافة إلى استعراض ملف مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) خلال عام 2025م.

حضر الاجتماع كل من: الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل المديرية، الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، الدكتور صلاح زغلول، مدير إدارة المستشفيات، الدكتور إبراهيم رجب، مدير إدارة مكافحة العدوى، مديري المستشفيات التابعة للمديرية.

وفي كلمته شدد الدكتور محمد أبو السعد، على أن مكافحة العدوى تمثل العمود الفقري لضمان جودة الخدمات الصحية، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحمي المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير الوقائية هو الضمانة الأولى لنجاح المنظومة.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة المتابعة الدقيقة لسياسات استخدام المضادات الحيوية، برئاسة مديري المستشفيات وبالتنسيق مع رؤساء الأقسام الفنية.

ووجه الشكر لجميع الفرق الطبية التي تسهر على تطبيق أعلى معايير الأمان الصحي، ومشدداً على أن التطوير المستمر هو الطريق الوحيد للارتقاء بصحة المواطن في كفر الشيخ.