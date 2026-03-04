قبل مواجهة لوريان.. استمرار استبعاد عبد المنعم من قائمة نيس

كشف كلود بويل، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة لوريان، المقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس فرنسا.

وشهدت قائمة نيس استبعاد محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، الذي تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها في الموسم الماضي.

وجاءت قائمة نيس كالآتي..

حراسة المرمى: ييفان ديوف، ماكسيم دوييه، بارتوش زيلازوفسكي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة باه، ميلفن بارد، جوناثان كلاوس، دانتي بونفيم، أنطوان ميندي، كوجو بيبراه أوبونج.

الوسط: ساليس عبد الصمد، جابين برناردو، جبريل كوليبالي، تياجو جوفيا، توم لوشيت، تانجي ندومبيلي، مورجن ساسون، تشارلز فانهوت.

وفي الهجوم: كايل بوداش، محمد علي شو، زومانا ديالو، كيفن كارلوس، جاه ميسون تيلوسون.

ويواجه نادي نيس فريق لوريان في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب موستوار، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا.



وكان محمد عبد المنعم شارك في مباراة ودية لفريق نيس أمام أحد فرق دوري الدرجة الثانية الفرنسي، الأسبوع الماضي، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.