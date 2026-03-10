قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لوكهيد مارتن تمنح عقدا للبنتاجون بتوريد قطع غيار طائرات "إف-35" للدنمارك

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

منحت شركة "لوكهيد مارتن"  عقدا بقيمة 700 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لتوريد قطع غيار طائرات "إف-35" للدنمارك.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت شركة لوكهيد مارتن موافقتها على زيادة إنتاج الذخائر الحيوية 4 أضعاف وبدأنا هذا العمل قبل أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن شركات المقاولات الدفاعية التي اجتمعت معها إدارته في وقت سابق ، وافقت على "مضاعفة إنتاج" بعض الأسلحة 4 مرات.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد وافقوا على مضاعفة إنتاج أسلحة "الفئة المتميزة" 4 مرات، حيث نسعى للوصول، بأسرع وقت ممكن، إلى أعلى مستويات الإنتاج، وقد بدأ التوسع قبل 3 أشهر من الاجتماع، وبدأت بالفعل عمليات إنشاء المصانع وإنتاج العديد من هذه الأسلحة".

وأضاف ترامب أن الشركات التي حضرت اجتماع البيت الأبيض، شملت الرؤساء التنفيذيين لشركات "بي إيه إي سيستمز، بوينج، هانيويل إيروسبيس، إل 3 هاريس لحلول الصواريخ، لوكهيد مارتن، نورثروب جرومان، رايثيون".

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

