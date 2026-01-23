محافظ أسوان يفاجئ المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة..صور

فأجا اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة بزيارة ميدانية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وكذا الإطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات ، فضلاً عن سلامة السلع الأساسية والغذائية ، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية .

جهود متنوعة

مع إلتزام أصحاب محلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والهايبر ماركت والمجمعات وكافة الأنشطة التجارية بالأسعار ، والإعلان عنها بشكل واضح من خلال اللافتات المدون عليها التسعيرة لكل منتج وسلعة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأكد المحافظ على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، وتوفير حياة كريمة لهم .