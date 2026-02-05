الجمارك: تحصيل 2.516 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

نجحت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي في تحصيل مبلغ 2.516 مليون جنيه جراء بيع عدد من السيارات والبضائع المخزنة بالساحات الجمركية بمصر.

وكشف تقرير صادر عن المصلحة اليوم عن بيع تلك البضائع بنظام المزاد العلني لصالح منفذي جمارك الإسكندرية والدخيلة.

جاء تلك التحركات بناءً على توجيه القيادة السياسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

تعود تفاصيل تحصيل تلك المبالغ إلى قيام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية برئاسة نصر الدين عبدالرؤوف عبدالرازق وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ بإجراء مزاد علني بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية.

وتم فعليًا بيع 11 لوطا من البضائع والسيارات المستوردة بقيمة 2.516 مليون جنيه.