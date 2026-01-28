الجمارك تفوز بجائزة التميز الحكومى

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بفوز مصلحة الجمارك بالمركز الثانى فى فئة المبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومى عن مبادرة المراكز اللوجستية قائلًا :« سعيد جدًا بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية لتحفيز مسار تحسين الخدمات الجمركية وخفض زمن الإفراج».

أضاف كجوك: «كل التقدير لجهود زملائنا بالجمارك الهادفة لتبسيط الإجراءات والتيسير على شركائنا بالحلول الإلكترونية».

أكد الوزير، أننا مستمرون فى مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحسين مستوى الخدمة على نحو يسهم فى التيسير ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال بناء شراكة أكبر وأعمق مع مجتمع الأعمال من اجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد قام بتسليم جائزة التميز الحكومى للدكتورة أمل الجابرى مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركى، رئيس فريق العمل القائم على ملف الجمارك للترشح.