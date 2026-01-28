قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
اقتصاد

الجمارك تفوز بجائزة التميز الحكومى

محمد يحيي

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بفوز مصلحة الجمارك بالمركز الثانى فى فئة المبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومى عن مبادرة المراكز اللوجستية قائلًا :« سعيد جدًا بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية لتحفيز مسار تحسين الخدمات الجمركية وخفض زمن الإفراج».

أضاف كجوك: «كل التقدير لجهود زملائنا بالجمارك الهادفة لتبسيط الإجراءات والتيسير على شركائنا بالحلول الإلكترونية».

أكد الوزير، أننا مستمرون فى مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحسين مستوى الخدمة على نحو يسهم فى التيسير ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال بناء شراكة أكبر وأعمق مع مجتمع الأعمال من اجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد قام بتسليم جائزة التميز الحكومى  للدكتورة أمل الجابرى مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركى، رئيس فريق العمل القائم على ملف الجمارك للترشح.

جائزة التميز الحكومي اخبار مصر مصلحة الجمارك وزير المالية احمد كجوك مال واعمال التجارة الدوللية المنظومة الجمركية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

الملحن الراحل محمد رحيم

١٢ فبراير الحكم على أرملة الملحن محمد رحيم في تهديد وابتزاز شقيقه

هيروين

دفاع المتهمة بحيازة الهيروين يطالب ببراءة موكلته لبطلان القبض واصطناع حالة التلبس

اصطدام أتوبيس سياحي بعلامات الارتفاع

تفاصيل اصطدام أتوبيس سياحي بعلامات الارتفاع في إمبابة.. صور

بالصور

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

