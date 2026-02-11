محكمة ألمانية تسجن متعاقداً عسكرياً أمريكياً في قضية تجسس مع الصين

حُكم على مواطن أمريكي، بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر اليوم الأربعاء، بتهمة تقديم معلومات حساسة للصين أثناء عمله كمقاول مدني في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وتمت محاكمة المتهم، الذي لم يُذكر من اسمه إلا اسم مارتن د. ، في محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز الغربية، حيث عُقدت بعض الإجراءات خلف أبواب مغلقة.

وفي عام 2024، اتهم المدعون مارتن د. بأنه "اتصل بوكالات حكومية صينية عدة مرات وعرض نقل معلومات حساسة من الجيش الأمريكي إلى جهاز استخبارات صيني".

وبحسب لائحة الاتهام، عمل الرجل كمقاول لوزارة الدفاع الأمريكية بين عامي 2017 و2023، بما في ذلك في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا منذ عام 2020 على الأقل.

وألقت الشرطة الألمانية القبض عليه في فرانكفورت في نوفمبر 2024، وهو محتجز رهن المحاكمة منذ ذلك الحين.

أنشأت الولايات المتحدة عشرات القواعد في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال تحتفظ بأكثر من 35 ألف جندي أمريكي متمركزين في البلاد.

وتوظف هذه القواعد - التي تقع في الغالب في منطقة الاحتلال العسكري الأمريكي السابقة في غرب وجنوب ألمانيا - ما يقرب من 11000 مدني لتقديم خدمات مثل الخدمات اللوجستية والتموين والرعاية الصحية والأمن.

شهدت ألمانيا زيادة في حالات التجسس المرتبطة بروسيا منذ بدء التدخل الشامل في أوكرانيا في عام 2022، حيث اتهمت السلطات الألمانية موسكو بشن "حرب هجينة" - وهو أمر تنفيه موسكو.

لكن كانت هناك أيضاً عدد من قضايا التجسس المرتبطة بالصين، مع تزايد الضغوط على علاقات برلين ببكين.

في أبرز قضية حديثة تتعلق بالصين، سُجن مساعد سابق للسياسي الألماني اليميني المتطرف ماكسيميليان كراه لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر في سبتمبر بتهم التجسس.

أدانت محكمة في دريسدن جيان جو بتهمة العمل كعميل لجهاز استخبارات صيني أثناء عمله لصالح كراه، وهو عضو في حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) المناهض للهجرة.