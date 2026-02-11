قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محكمة ألمانية تسجن متعاقداً عسكرياً أمريكياً في قضية تجسس مع الصين

محكمة ألمانية
محكمة ألمانية
محمد على

حُكم على مواطن أمريكي، بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر اليوم الأربعاء، بتهمة تقديم معلومات حساسة للصين أثناء عمله كمقاول مدني في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وتمت محاكمة المتهم، الذي لم يُذكر من اسمه إلا اسم مارتن د. ، في محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز الغربية، حيث عُقدت بعض الإجراءات خلف أبواب مغلقة.

وفي عام 2024، اتهم المدعون مارتن د. بأنه "اتصل بوكالات حكومية صينية عدة مرات وعرض نقل معلومات حساسة من الجيش الأمريكي إلى جهاز استخبارات صيني".

وبحسب لائحة الاتهام، عمل الرجل كمقاول لوزارة الدفاع الأمريكية بين عامي 2017 و2023، بما في ذلك في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا منذ عام 2020 على الأقل.

وألقت الشرطة الألمانية القبض عليه في فرانكفورت في نوفمبر 2024، وهو محتجز رهن المحاكمة منذ ذلك الحين.

أنشأت الولايات المتحدة عشرات القواعد في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال تحتفظ بأكثر من 35 ألف جندي أمريكي متمركزين في البلاد.

وتوظف هذه القواعد - التي تقع في الغالب في منطقة الاحتلال العسكري الأمريكي السابقة في غرب وجنوب ألمانيا - ما يقرب من 11000 مدني لتقديم خدمات مثل الخدمات اللوجستية والتموين والرعاية الصحية والأمن.

شهدت ألمانيا زيادة في حالات التجسس المرتبطة بروسيا منذ بدء التدخل الشامل في أوكرانيا في عام 2022، حيث اتهمت السلطات الألمانية موسكو بشن "حرب هجينة" - وهو أمر تنفيه موسكو.

لكن كانت هناك أيضاً عدد من قضايا التجسس المرتبطة بالصين، مع تزايد الضغوط على علاقات برلين ببكين.

في أبرز قضية حديثة تتعلق بالصين، سُجن مساعد سابق للسياسي الألماني اليميني المتطرف ماكسيميليان كراه  لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر في سبتمبر بتهم التجسس.

أدانت محكمة في دريسدن جيان جو بتهمة العمل كعميل لجهاز استخبارات صيني أثناء عمله لصالح كراه، وهو عضو في حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) المناهض للهجرة.

محكمة ألمانية متعاقداً عسكرياً أمريكياً قضية تجسس الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

خطر صامت في الفراش يهدد النوم الهادئ ويضاعف الشخير.. ما هو؟

خطر صامت في الفراش يهدد النوم الهادئ ويضاعف الشخير.. ما هو؟

واتساب

ثغرة أمنية في تطبيق واتساب تخترق الهواتف وتسرق البيانات.. ما القصة؟

المذنب أطلس

نهاية غير متوقعة للمذنب “أطلس” في الفضاء.. ماذا حدث؟

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد