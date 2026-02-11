قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البنك المركزي الزامبي يخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي

أ ش أ

خفض البنك المركزي الزامبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي اليوم "الأربعاء"، محققا خفضا أكبر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، فقد خفض البنك سعر الفائدة على سياسته النقدية إلى 13.50%.

كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى احتمال خفض محدود في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، ما يجعل تخفيض البنك المركزي الأخير بمقدار 75 نقطة أساس أكبر من التوقعات بكثير ويعكس توجهًا أكثر تشددا لدعم الاقتصاد.

وتباطأ التضخم السنوي في زامبيا إلى 9.4% في يناير من 11.2% في ديسمبر، ويتوقع البنك الآن أن ينخفض ​​التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 6% و8% بحلول الربع الثاني من هذا العام، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.9% في عام 2026، مقارنة بتوقعات بلغت 7.6% في اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك في نوفمبر.

وظل التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي منذ عام 2019، حيث كافحت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا والغنية بالنحاس للخروج من أزمة الديون عبر مفاوضات إعادة هيكلة شاقة.

وأعلنت وزارة الخزانة في زامبيا في وقت سابق من اليوم بأن الحكومة طلبت رسميا برنامجا جديدا من صندوق النقد الدولي، وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شهر مايو.

ويواجه القطاع المصرفي الزامبي ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع مخاطر الائتمان، ما يزيد من أهمية خفض سعر الفائدة في دعم الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه زامبيا لتحقيق استقرار مالي وسط تحديات في عملية إعادة هيكلة الدين، حيث يعكس خفض سعر الفائدة رغبة البنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي مع استمرار مراقبة مستويات التضخم لتحقيق أهدافه المستهدفة.

كانت الدولة الغنية بالنحاس في جنوب إفريقيا تحاول تحقيق استقرار في المالية العامة، على الرغم من أن عملية إعادة هيكلة الدين تقدمت بوتيرة أبطأ من المخطط لها.

