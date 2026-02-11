قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
محافظات

مياه القاهرة: شبكات مياه الحي العاشر وروافعها تجتاز كافة المراجعات الفنية المؤهلة

شبكات مياه الحى العاشر
شبكات مياه الحى العاشر

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن شبكات مياه الحى العاشر وروافعها قد اجتازت بنجاح كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد لشهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة ويخدم شبكات مياه الحى العاشر روافع (رافع خزان ٥ - رافع الجيش - رافع زهراء مدينة نصر).

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير جميع منظومات العمل بكافة القطاعات الخدمية.


وأوضح أن الشركة لا تدخر أي جهد فى تزويد كافة المواقع التابعة لها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية .


وأضاف الشيمي أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة ، وتطرق رئيس الشركة إلى أن عملية إنتاج مياه الشرب تتم على مدار الساعة من خلال فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لضمان استدامة وسلامة مأمونية مياه الشرب بالقاهرة.


والجدير بالذكر أن شبكات مياه الحى العاشر  تبلغ مساحتها الإجمالية 46 كم2 تقريبا وتمتد خدماتها بمناطق (مساكن امتداد رمسيس - أرض المعارض - قاعة المؤتمرات - جامعة الأزهر - إستاد القاهرة الدولي - منشية البكري مساكن التوفيق -  المنطقة الأول - المنطقة الثانية -  المنطقة السابعة - المنطقة الثامنة  -  باب الشعرية)، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها حوالى 720 الف نسمة ، وتبلغ كمية المياه التى تستوعبها شبكات المقطم ما يقرب من 230 ألف م3/يوميا ، ويتم زيادتها فى فصل الصيف لتلبية احتياجات المواطنين اليومية ، وتبلغ اطوال خطوط المياه بشبكات مياه الحى العاشر ما يقرب من 423 كم ، وتتغذى شبكات مياه الحى العاشر بالمياه من محطة مياه مسطرد.


وأكد الشيمى على ان الشركة تعمل باستمرار على تطوير وتحديث شبكات المياه القديمة، واستبدالها بشبكات جديدة تضمن استمرارية توريد المياه بجودة عالية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتطبيق أحدث التقنيات في معالجة وتنقية المياه، مما يضمن سلامة المياه وصحتها للمواطنين.

