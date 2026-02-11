قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
العراق.. وساطة أمريكية لاختيار رئيس البلاد
مباحثات لدفع مزيد من الحركة السياحية السعودية إلى مصر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند
أسماء الوزراء الجدد بعد حلف اليمين

الوزراء الجدد
الوزراء الجدد
البهى عمرو

أدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بعد قيام بعض التعيينات من قبل الرئيس السيسي.

وجاءت الأسماء:

 


- الفريق أشرف سالم زاهر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.


- الدكتور حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.


-  السفير أبو بكر صالح يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.


- وليد عبد القوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان.


- المهندس أحمد عمران يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان للمرافق.


- سمر محمود عبدالواحد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.


-  الفريق مهندس كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل.


- الدكتور خالد عبد الغفار يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصحة.


- الدكتورة منال عوض تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتنمية المحلية والبيئة.


- الدكتور بدر عبد العاطي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.


-الدكتور محمد فريد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.


-خالد هاشم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصناعة.


- الدكتور عبد العزيز قنصوة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.


- المهندسة راندة المنشاوي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


-رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


-  ضياء رشوان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإعلام.


- اللواء سعيد سليمان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.


- المستشار هاني عازر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا لشؤون المجالس النيابية


-المستشار محمود الشريف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعدل.


- الدكتورة جيهان زكي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للثقافة.


-  أحمد رستم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتخطيط.


-  حسن رداد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعمل.


-  جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للشباب والرياضة.

