أسماء الوزراء الجدد بعد حلف اليمين

أدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بعد قيام بعض التعيينات من قبل الرئيس السيسي.

وجاءت الأسماء:



- الفريق أشرف سالم زاهر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.



- الدكتور حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.



- السفير أبو بكر صالح يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.



- وليد عبد القوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان.



- المهندس أحمد عمران يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان للمرافق.



- سمر محمود عبدالواحد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.



- الفريق مهندس كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل.



- الدكتور خالد عبد الغفار يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصحة.



- الدكتورة منال عوض تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتنمية المحلية والبيئة.



- الدكتور بدر عبد العاطي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.



-الدكتور محمد فريد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.



-خالد هاشم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصناعة.



- الدكتور عبد العزيز قنصوة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



- المهندسة راندة المنشاوي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



-رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



- ضياء رشوان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإعلام.



- اللواء سعيد سليمان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.



- المستشار هاني عازر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا لشؤون المجالس النيابية



-المستشار محمود الشريف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعدل.



- الدكتورة جيهان زكي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للثقافة.



- أحمد رستم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتخطيط.



- حسن رداد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعمل.



- جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للشباب والرياضة.