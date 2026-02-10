عمره 7500 عام.. العثور على غطاء رأس مصنوع من جمجمة غزال بألمانيا

كشف علماء آثار في ألمانيا عن غطاء رأس نادر مصنوع من جمجمة غزال بالغ، يعود تاريخه إلى نحو 7500 عام، في موقع أثري بالقرب من قرية إيلسليبن شمال ألمانيا، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق هانوفر. ويُظهر هذا الاكتشاف كيف تبادلت المجتمعات الزراعية والصيادية الأدوات والرموز وحتى الأفكار خلال العصر الحجري الحديث، وفقا لما نشره موقع" livescience".

وقالت عالمة الآثار لورا ديتريش من جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرغ: "قرية إيلسليبن كانت مستوطنة متقدمة للمزارعين الأوائل في أوروبا، وتمثل نقطة التقاء مهمة بين الزراعة والصيد وجمع الثمار".

الموقع، الذي اكتُشف في سبعينيات القرن الماضي وخضع لحفريات واسعة منذ ذلك الحين، غطى نحو 20 فدانًا، ما يجعله من أكبر المستوطنات في المنطقة آنذاك.

ثقافة LBK والزراعة المبكرة



ينتمي سكان القرية إلى ثقافة Linearbandkeramik (LBK)، التي هاجرت قبل 7500 عام من منطقة بحر إيجة والأناضول. تشتهر هذه الثقافة بخزفها المزخرف بخطوط متوازية، وقد أظهرت الحفريات وجود مساكن وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، إلى جانب آثار من العصر الحجري الوسيط، ما يدل على تواصل مستمر مع الصيادين وجامعي الثمار.

غطاء الرأس ونقل التقنيات



يُعد غطاء الرأس المصنوع من جمجمة وقرون غزال أبرز الاكتشافات، وينتمي إلى العصر الحجري الوسيط، ما يعكس انتقال المعرفة والتقنيات بين المجتمعات القديمة. وتشير الدراسات إلى أن استخدام جماجم الغزلان لصنع أغطية الرأس كان شائعًا لدى الصيادين منذ نحو 11 ألف عام، كما ظهر في مواقع مثل ستار كار شمال إنجلترا.

عُثر أيضًا على أدوات مصنوعة من قرون الوعل، وهي مواد لم تكن شائعة لدى ثقافة LBK، ما يوضح أن المزارعين الأوائل تعلموا تقنيات جديدة من الصيادين، ما يعكس شبكة تواصل ثقافية وتقنية واسعة في أوروبا قبل آلاف السنين.