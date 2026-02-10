قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عمره 7500 عام.. العثور على غطاء رأس مصنوع من جمجمة غزال بألمانيا

ولاء خنيزي

كشف علماء آثار في ألمانيا عن غطاء رأس نادر مصنوع من جمجمة غزال بالغ، يعود تاريخه إلى نحو 7500 عام، في موقع أثري بالقرب من قرية إيلسليبن شمال ألمانيا، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق هانوفر. ويُظهر هذا الاكتشاف كيف تبادلت المجتمعات الزراعية والصيادية الأدوات والرموز وحتى الأفكار خلال العصر الحجري الحديث، وفقا لما نشره موقع" livescience".

وقالت عالمة الآثار لورا ديتريش من جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرغ: "قرية إيلسليبن كانت مستوطنة متقدمة للمزارعين الأوائل في أوروبا، وتمثل نقطة التقاء مهمة بين الزراعة والصيد وجمع الثمار".

الموقع، الذي اكتُشف في سبعينيات القرن الماضي وخضع لحفريات واسعة منذ ذلك الحين، غطى نحو 20 فدانًا، ما يجعله من أكبر المستوطنات في المنطقة آنذاك.

ثقافة LBK والزراعة المبكرة


ينتمي سكان القرية إلى ثقافة Linearbandkeramik (LBK)، التي هاجرت قبل 7500 عام من منطقة بحر إيجة والأناضول. تشتهر هذه الثقافة بخزفها المزخرف بخطوط متوازية، وقد أظهرت الحفريات وجود مساكن وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، إلى جانب آثار من العصر الحجري الوسيط، ما يدل على تواصل مستمر مع الصيادين وجامعي الثمار.

غطاء الرأس ونقل التقنيات


يُعد غطاء الرأس المصنوع من جمجمة وقرون غزال أبرز الاكتشافات، وينتمي إلى العصر الحجري الوسيط، ما يعكس انتقال المعرفة والتقنيات بين المجتمعات القديمة. وتشير الدراسات إلى أن استخدام جماجم الغزلان لصنع أغطية الرأس كان شائعًا لدى الصيادين منذ نحو 11 ألف عام، كما ظهر في مواقع مثل ستار كار شمال إنجلترا.

عُثر أيضًا على أدوات مصنوعة من قرون الوعل، وهي مواد لم تكن شائعة لدى ثقافة LBK، ما يوضح أن المزارعين الأوائل تعلموا تقنيات جديدة من الصيادين، ما يعكس شبكة تواصل ثقافية وتقنية واسعة في أوروبا قبل آلاف السنين.

غطاء رأس جمجمة غزال ألمانيا

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

فصل الكهرباء للصيانة

غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

صورة موضوعية

استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة رأس غارب

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «تجربة إبداعية (3)» لطلاب كلية الفنون الجميلة

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «تجربة إبداعية (3)» لطلاب كلية الفنون الجميلة

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

