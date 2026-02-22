فانوس رمضان ورشة فنية بـ متحف التحنيط

نظم متحف التحنيط بالأقصر ورشة فنية بعنوان “فانوس رمضان”، في إطار فعالياته احتفالاً بالشهر الكريم ودوره في إثراء الوعي السياحي والأثري.

أوضحت إدارة متحف التحنيط، أنه استكمالا لفعاليات القسم التعليمي تم عمل الورشة الفنية، عبر استخدام أدوات “الفوم - ورق لوحات- ورق كرتون-شمع لاصق”.

متحف التحنيط

يذكر أن متحف التحنيط يضم قاعة عرض متحفي بإحتوائها على 19 خزانة ،تضم مراحل التحنيط بدءا من الوفاة حتي مراسم الدفن، ليصطحبك فى رحلة علمية مثيرة.

تحتوي قاعة العرض على قرابة ٧٣ قطعة أثرية تشمل مجموعة من الأواني الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، والتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية ،بالإضافة إلى مجموعة من المومياوات البشرية والحيوانية مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.

وفى إطار الإحتفال بـ الذكرى 28 على إفتتاح المتحف ،أطلق عددًا من الجولات الإرشادية المجانية لزائريه من المصريين لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، كما سيتم تنظم حفل بمناسبة ذكري افتتاح المتحف وورشة فنية.