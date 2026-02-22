قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
أخبار البلد

فانوس رمضان ورشة فنية بـ متحف التحنيط

محمد الاسكندرانى

نظم متحف التحنيط بالأقصر ورشة فنية بعنوان “فانوس رمضان”، في إطار فعالياته احتفالاً بالشهر الكريم ودوره في إثراء الوعي السياحي والأثري.

أوضحت إدارة متحف التحنيط، أنه استكمالا لفعاليات القسم التعليمي تم عمل الورشة الفنية، عبر استخدام أدوات “الفوم - ورق لوحات- ورق كرتون-شمع لاصق”. 

متحف التحنيط

 

يذكر أن متحف التحنيط يضم قاعة عرض متحفي بإحتوائها على 19 خزانة ،تضم مراحل التحنيط بدءا من الوفاة حتي مراسم الدفن، ليصطحبك فى رحلة علمية مثيرة.
تحتوي قاعة العرض على قرابة ٧٣ قطعة أثرية تشمل مجموعة من الأواني الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، والتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية ،بالإضافة إلى مجموعة من المومياوات البشرية والحيوانية مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.
وفى إطار الإحتفال بـ الذكرى 28 على إفتتاح المتحف ،أطلق عددًا من الجولات الإرشادية المجانية لزائريه من المصريين لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، كما سيتم تنظم حفل بمناسبة ذكري افتتاح المتحف وورشة فنية.

متحف التحنيط فانوس رمضان شهر رمضان رمضان متحف

