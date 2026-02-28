‏بحلول عام 2030.. ستستخدم جميع سيارات الأجرة في فيتنام ‏الطاقة الخضراء

أعلنت لجنة الشعب في العاصمة الفيتنامية هانوي عن خطة شاملة تستهدف تحويل جميع سيارات الأجرة في العاصمة الفيتنامية إلى العمل بالطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة كحد أقصى بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء داخل المدينة.
وبموجب الخطة، سيتم الاستغناء تدريجيا عن سيارات الأجرة العاملة بالبنزين والديزل، مع وضع خارطة طريق واضحة للتحول خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وتستهدف هانوي أن تصل نسبة سيارات الأجرة الكهربائية إلى ما بين 63% و64% بحلول 2026، ثم 68% إلى 70% في 2027، و74% إلى 77% في 2028، لترتفع إلى 88% – 96% في 2029، وصولاً إلى 100% بحلول عام 2030.
وخلال المرحلة الانتقالية، ستركز السلطات على استكمال الأطر التنظيمية والمالية الداعمة للشركات، بما يشمل تسهيلات تمويلية، ودعم أسعار الفائدة، وخفض رسوم التسجيل، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعزيز قبول المجتمع للتحول الجديد، كما ستعمل المدينة على نشر محطات شحن في مواقف سيارات الأجرة والمواقع الحيوية، بما في ذلك المطارات ومحطات القطارات والحافلات والطرق الدائرية.
وأكدت اللجنة أن عملية التحول ستتم وفق جدول زمني مرن وقابل للتنفيذ، يراعي القدرة المالية لشركات النقل والبنية التحتية المتاحة، مع ضمان عدم تأثر خدمات نقل الركاب سلباً خلال فترة التحول. كما ستتم مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل وتجديد لوحات سيارات الأجرة لتسهيل عملية الاستبدال.
وبعد عام 2030، ستركز هانوي على تعزيز استقرار تشغيل أسطول سيارات الأجرة الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية للشحن، بالتوازي مع تطبيق مناطق منخفضة الانبعاثات واستخدام التكنولوجيا في تقييم جودة خدمات النقل، ما يعكس توجه فيتنام المتسارع نحو النقل المستدام داخل المدن الكبرى.