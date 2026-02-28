‏بحلول عام 2030.. ستستخدم جميع سيارات الأجرة في فيتنام ‏الطاقة الخضراء

أعلنت لجنة الشعب في العاصمة الفيتنامية هانوي عن خطة شاملة تستهدف تحويل ‏جميع سيارات الأجرة في العاصمة الفيتنامية إلى العمل بالطاقة الكهربائية والطاقة ‏النظيفة كحد أقصى بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى خفض الانبعاثات ‏وتحسين جودة الهواء داخل المدينة.‏

وبموجب الخطة، سيتم الاستغناء تدريجيا عن سيارات الأجرة العاملة بالبنزين ‏والديزل، مع وضع خارطة طريق واضحة للتحول خلال الفترة من 2026 إلى ‏‏2030. ‏

سيارات الأجرة

وتستهدف هانوي أن تصل نسبة سيارات الأجرة الكهربائية إلى ما بين 63% ‏و64% بحلول 2026، ثم 68% إلى 70% في 2027، و74% إلى 77% في ‏‏2028، لترتفع إلى 88% – 96% في 2029، وصولاً إلى 100% بحلول عام ‏‏2030.‏

وخلال المرحلة الانتقالية، ستركز السلطات على استكمال الأطر التنظيمية والمالية ‏الداعمة للشركات، بما يشمل تسهيلات تمويلية، ودعم أسعار الفائدة، وخفض رسوم ‏التسجيل، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعزيز قبول المجتمع للتحول الجديد، ‏كما ستعمل المدينة على نشر محطات شحن في مواقف سيارات الأجرة والمواقع ‏الحيوية، بما في ذلك المطارات ومحطات القطارات والحافلات والطرق الدائرية.‏

وأكدت اللجنة أن عملية التحول ستتم وفق جدول زمني مرن وقابل للتنفيذ، يراعي ‏القدرة المالية لشركات النقل والبنية التحتية المتاحة، مع ضمان عدم تأثر خدمات ‏نقل الركاب سلباً خلال فترة التحول. كما ستتم مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة ‏بتسجيل وتجديد لوحات سيارات الأجرة لتسهيل عملية الاستبدال.‏

وبعد عام 2030، ستركز هانوي على تعزيز استقرار تشغيل أسطول سيارات ‏الأجرة الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية للشحن، بالتوازي مع تطبيق مناطق ‏منخفضة الانبعاثات واستخدام التكنولوجيا في تقييم جودة خدمات النقل، ما يعكس ‏توجه فيتنام المتسارع نحو النقل المستدام داخل المدن الكبرى.‏