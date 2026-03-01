حاولوا يسرقو فرع زينة.. القبض على 3 أشخاص كبّلوا طفلين في عامود إنارة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تكبيل طفلين بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليهما بالضرب بالشرقية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلين الظاهرين بالصورة (طالبين – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) وبسؤالهما قررا بقيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) بتقييدهما بأحد أعمدة الإنارة أمام محل سكنهم والتعدى عليهما بالضرب دون حدوث إصابات وذلك لقيامهما بمحاولة سرقة "فرع زينة كهربائى" من مدخل العقار محل سكنهم .

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





